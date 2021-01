PSG, si presenta Pochettino: “Ritrovo un club completamente cambiato ma molto ambizioso”

Mauricio Pochettino si è presentato come nuovo tecnico del PSG. L’argentino ha parlato delle aspettative della società e di cosa ritrova dopo diversi anni, visto che ad inizio anni 2000, Pochettino aveva giocato a Parigi.

Queste le sue parole: “Per me essere qui è emozionante. Il club rispetto a 20 anni fa ha cambiato molto ma sento la stessa passione e lo stesso amore del club attorno a me di quanto ce ne fosse diversi anni fa. C’è tanta ambizione, qualità, voglia di vincere, determinazione, sappiamo quello che dobbiamo fare, vincere ed essere sempre al top. In particolare in Europa la società si aspetta grandi cose. La scorsa stagione il PSG è arrivato ad un passo dal vincere la Champions ma qui contano i trofei e quindi lavoreremo per vincere. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenare questo club con tanti campioni, tante ambizioni. Sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno al club”.

Su Neymar: “Quando tornerà in squadra, dovremo trovare la posizione in cui si esprime al meglio. Non è solo una questione di modulo, non mi piace parlare di un modulo, è una questione di come si comporta la squadra con o senza palla. Per tutti i giocatori è necessario trovare le posizioni in modo che esprimano le proprie potenzialità e aiutino la squadra a lottare su tutti i fronti. Sulla sua leadership, direi che ci sono molti modi per esprimere la leadership. Più leader ho negli spogliatoi e in campo, meglio è”. Nessun dubbio su chi sarà il capitano: “Marquinhos è il capitano e con ogni probabilità resterà tale”.

Foto: Sito PSG