PSG, si ferma anche Mayulu nel ritiro della Nazionale Under 21 francese

06/10/2025 | 22:50:29

Continuano i problemi di infortuni in casa PSG. Dopo Doué e Dembelé, si era fermato Barcola e in questi minuti anche il giovane Mayulu. Dopo essere stato convocato con la Nazionale francese Under 21 insieme a Zaire-Emery, il trequartista classe 2006 è risultato indisponibile per la trasferta alle Isole Far Oer, in programma questo venerdì e per la sfida contro l’Estonia di lunedì prossimo. Entrambe valide per le qualificazioni all’Europeo 2027, che si disputerà in Albania e Serbia. Il 19enne è alle prese con un guaio fisico muscolare, come riporta RCS Sport.

Foto: logo PSG