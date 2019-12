Psg, senti Sarabia: “Abbiamo la rosa più forte d’Europa. Mbappé al Real? Per ora è qui con noi”

Pablo Sarabia, fantasista spagnolo del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Marca soffermandosi anche sui compagni di squadra, Neymar e Kylian Mbappé: “L’interesse del Real Madrid per Mbappé? Kylian per il momento è qui con noi e pensiamo solo a questo. Non mi piace immaginare cosa potrà succedere nei prossimi anni. Neymar? Lo vedo bene, è una persona che si fa voler bene e che all’interno dello spogliatoio ha molta influenza. La nostra rosa? Probabilmente abbiamo la rosa più forte d’Europa”.