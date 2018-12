Psg, senti Neymar: “Premier? A chiunque piacerebbe misurarsi con un grande campionato. A fine carriera…”

Neymar, stella del Paris Saint-Germain, ha parlato durante una diretta sul suo canale personale Youtube rispondendo alle domande di alcuni suoi colleghi, da Benjamin Mendy a David Beckham, aprendo a un possibile trasferimento in Premier League: “Non sappiamo cosa accadrà in futuro, ma di certo credo che ogni grande calciatore, prima o poi, debba misurarsi con un campionato come la Premier. Si tratta di un grande campionato, uno dei migliori al mondo. Miami? Quando avrò finito la mia esperienza nel calcio europeo, verrò a Miami nella tua città e nella tua squadra David. Sarà fatto”.

Foto: Psg Twitter