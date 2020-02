Psg, scoppia un nuovo caso Neymar: è volato in Germania senza il permesso del club

Scoppia un nuovo caso Neymar al Psg. Il motivo? Lo svela la stampa francese, in particolare Le Parisien, che racconta come l’asso brasiliano nei giorni scorsi sia stato a Dusseldorf per partecipare a un evento di moda, il tutto senza aver ricevuto il permesso del club. Una situazione che avrebbe fatto infuriare il tecnico e la dirigenza del Paris Saint-Germain, soprattutto perché Neymar sta recuperando dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare e all’orizzonte c’è l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Borussia Dortmund. Un episodio – l’ennesimo – che potrebbe avere ripercussioni sul futuro del brasiliano.

Foto: Twitter ufficiale Psg