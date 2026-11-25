PSG-Roma, le formazioni ufficiali
25/11/2026 | 19:50:38
Trasferta stellare per la Roma che, dopo 4 punti in 4 partite, fa visita al PSG bicampione d’Europa, ma ferito a causa delle lunghissime assenze di Kvaratskhelia e Doue. Calcio d’inizio alle 21:00.
PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mayulu, Akliouche, Ferran Torres. All. Luis Enrique
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Castro. All. Gian Piero Gasperini
Foto: X Roma