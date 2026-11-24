PSG-Roma, Hakimi allo scoperto: “Conosciamo pregi e difetti dei giallorossi. Voglio restare a Parigi a lungo”

24/11/2026 | 14:11:06

Dichiarazioni a tutto campo, messaggi diretti alla società e focus già bollente sulla sfida di Champions League contro la Roma in programma domani mercoledì 25 novembre alle ore 21:00 al Parco dei Principi per la 5ª giornata della ChampionsLeague. Achraf Hakimi ha preso parola in conferenza stampa alla vigilia del match contro i giallorossi, toccando il futuro parigino, la tattica di Luis Enrique, le assenze pesanti e anche i temi extracampo. “Stanno vivendo un ottimo momento, soprattutto in Serie A. Conosciamo i loro punti di forza e le loro debolezze. Sappiamo come prepararci e affrontiamo ogni competizione con la stessa mentalità” ha avvisato il laterale marocchino sul prossimo avversario europeo. Poi il passaggio chiarissimo sul futuro con il club parigino e sulla dirigenza: “Voglio restare qui ancora per molti anni. Mando un messaggio a Nasser Al-Khelaifi e a Luis Campos. Sono orgoglioso di essere qui e spero di restare a lungo, proprio come Marquinhos, che è una leggenda del club. Parigi è la mia città, questo è il mio club e sono felice. Spero di poter aiutare la squadra come fa lui: è un esempio per tutti noi e il nostro leader”. Spazio anche al rapporto con Luis Enrique e alla gestione delle assenze di Doué e Kvaratskhelia: “Mi ha dato un ruolo importante, fiducia e grande libertà. Quando mi spingo in attacco, c’è sempre un compagno che copre la mia posizione. Questo mi permette di esprimermi al meglio. Qualunque ruolo mi venga chiesto di ricoprire, darò sempre il massimo per continuare a vincere”. E sui due assenti ha aggiunto: “Sono giocatori fondamentali e ci hanno aiutato a vincere le ultime due Champions League, ma la forza di questa squadra è il collettivo. Abbiamo una rosa incredibile e chiunque scenderà in campo darà il massimo”. Infine, Hakimi ha commentato l’attesa per il ricorso del Marocco al TAS e la propria situazione personale: “Sarà una giornata tranquilla. Tornerò a casa, mi riposerò e qualcuno mi comunicherà la decisione. Poi penserò soltanto a dormire in vista della partita di domani”, aggiungendo sul caso: “Non è una decisione semplice. Tutti hanno visto cosa è successo in campo e ognuno ha la propria opinione, io ho la mia. Nel calcio non si può lasciare il campo in quel modo. Sento di aver fatto il mio dovere e la squadra è orgogliosa di aver rappresentato il Marocco nel miglior modo possibile. Qualunque sarà la decisione, dobbiamo guardare avanti ed essere pronti per la prossima Coppa d’Africa, che ora è l’obiettivo più importante”. E sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda: “Sono concentrato esclusivamente sul calcio, che è la cosa più importante per me. Questa situazione non mi impedisce di esprimermi in campo. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma in questo momento penso solo alla partita di domani e al mio lavoro”.

foto: instagram Hakimi