PSG, riparte la sfida al Marsiglia: De Zerbi deve sfatare il tabù Lens per restare in vetta

25/10/2025 | 10:11:31

Riparte la sfida a distanza tra PSG e Marsiglia, la squadra di Zerbi sfida il Lens, che nell’ultimo incrocio ha battuto i marsigliesi. E nelle ultime tre trasferte in casa del Lens, il Marsiglia ha perso due volte. Il PSG sarà ospite del Brest alle 17 per riprendersi il primo posto.

Brest – Paris Saint-Germain (25 ottobre, 17)

Lens – Marsiglia (25 ottobre, 21.05)

Foto: Instagram Marsiglia