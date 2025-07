PSG-Real Madrid, le formazioni ufficiali

09/07/2025 | 19:55:21

Ecco le formazioni ufficiali di PSG-Real Madrid, semifinale del Mondiale per Club:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Fran Garcia; Tchouameni, Arda Guler; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé, Gonzalo Garcia. All. Xabi Alonso

Foto: Instagram Xabi Alonso