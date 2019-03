Il ds del PSG contro Rabiot: “Atteggiamento inaccettabile dopo la sconfitta”

L’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League ha scosso tutto il mondo calcistico parigino, tranne che uno. Parliamo del centrocampista Adrien Rabiot che dopo la sconfitta della sua squadra è stato immortalato in alcuni video dove festeggiava senza alcun dispiacere. Questo atteggiamento ha mandato su tutte le furie il club di Parigi e il direttore sportivo, Antero Henrique, non ha potuto contenere tutto il suo disappunto: “È un atteggiamento inaccettabile, la mancanza di professionalità di un giocatore come Rabiot verso il suo club, i colleghi e i suoi fan. Gli ricordo che il suo contratto non si concluderà fino al 30 giugno 2019 e che quindi fa parte del nostro team”. Queste le parole de ds a RMC Sport.

Foto: Twitter AS