PSG, primo trionfo all’Intercontinentale: Flamengo battuto ai rigori, Safonov ne para quattro

17/12/2025 | 20:53:05

Il PSG batte il Flamengo ai rigori e vince l’Intercontinentale grazie a quattro parate di Safonov (ai regolamentari era finita 1-1). Al minuto 11′ è stato annullato il vantaggio del PSG. Sull’uscita di Rossi, la palla era già oltre la linea di fondo, tolto il gol di Ruiz. Il vantaggio arriva al 38′, altra papera di Rossi, che smanaccia sui piedi di Kvara il cross sbagliato di Doué e i parigini passano in vantaggio. Nella ripresa il Flamengo trasforma dal dischetto il gol del pareggio con Jorginho. I 90′ non bastano per trovare un vincitore e la gara prosegue ai supplementari e ai rigori. Safonov ne para quattro e regala il primo titolo intercontinentale al PSG.

PSG (4-3-3): Safonov M. (P), Zaire-Emery W., Marquinhos (C), Pacho W., Mendes N., Neves J., Vitinha, Ruiz F. (dal 15′ pts Ndjantou Q.), Lee Kang-In (dal 34′ pt Mayulu S. dal 19′ st Barcola B.), Kvaratskhelia K., Doue D. (dal 34′ st Dembele O.). A disposizione: Barcola B., Beraldo L., Chevalier L. (P), Dembele O., Hernandez L., Marin R. (P), Mayulu S., Mbaye I., Ndjantou Q., Ramos G., Zabarnyi I

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi A. (P), Varela G., Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro, Pulgar E. (dal 30′ st de la Cruz N.), Jorginho (dal 30′ st Niguez S.), Carrascal J. (dal 1′ st Pedro), de Arrascaeta G. (dal 30′ st Everton), Plata G. (dal 3′ sts Samuel Lino), Bruno Henrique (C) (dal 45’+2 st Luiz Araujo). A disposizione: Ayrton Lucas, Danilo, de la Cruz N., Dyogo Alves (P), Emerson Royal, Everton, Everton Araujo, Juninho, Luiz Araujo, Michael, Niguez S., Pedro, Samuel Lino, Wallace Yan

foto x psg