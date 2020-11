Psg, prima fa gol e poi si fa male: l’amara notte di Kean

Una serata agrodolce per il Psg di Tuchel che rischia di dover fare a meno del di Moise Kean che è uscito per un acciacco. L’ex Juve, dopo il gol che ha aperto le marcature per il 3-0 finale dei parigini contro il Rennes, è stato sostituito così come l’ex Roma. L’attaccante azzurro, convocato da Mancini per le gare con la Nazionale, rischia di doversi fermare uscito anzitempo nella sfida in Ligue 1. Il Paris Saint-Germain con la vittoria di questa sera ha consolidato la classifica in Francia nonostante in Champions ci sia ancora qualche défaillance.

Foto: twitter Psg