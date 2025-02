PSG, presentata la lista Uefa per la Champions: c’è Kvaratskhelia

In casa PSG è tempo di pensare anche alla Champions League. Il club parigino, infatti, ha diramato la lista Uefa dove a spuntare è il nome di Kvaratskhelia. Dunque, Luis Enrique in vista dei prossimi impegni contro il Brest avrà a disposizione il georgiano. Un rinforzo di grande importanza, soprattutto in partite così decisive e importanti per l’andamento della stagione. Qui di seguito la lista completa.

PORTIERI: Donnarumma, Safanov, Mouquet*, Arnau Tenas.

DIFENSORI: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Zague, El Hannach*, Pacho.

CENTROCAMPISTI: Fabian Ruiz, Vitinha, Kang-in Lee, Mayulu, Zaire-Emery, Tape*, Joao Neves.

ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Dembelé, Doue, Barcola, Mbaye.

FOTO: Instagram Kvaratskhelia