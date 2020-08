Psg, positivo al Covid un giocatore dell’U19

Tegola in casa Psg. A comunicare la notizia è stato il club parigino attraverso una nota ufficiale sui propri canali social: al centro sportivo un giocatore dell’U19, del quale identità la società ha preferito non rivelare, è risultato positivo al Covid-19. In virtù dell’accaduto, è stata sospesa l’amichevole in programma con i pari età del Versailles. La prima squadra, impegnata domani nella Final Eight di Champions contro l’Atalanta, in queste ora si trova a Lisbona per preparare la sfida.