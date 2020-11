Psg, per Tuchel è una finale: il Lipsia sogna la vendetta

Una gara che rischia di essere da dentro o fuori per il Paris Saint–Germain di Thomas Tuchel che sfiderà il Lipsia al Parco dei Principi. I tedeschi sognano una vendetta per mandare fuori i parigini e riprendersi il palcoscenico dopo lo sgambetto della scorsa edizione in semifinale di Champions League. Una strada che rischia di complicarsi in caso di sconfitta dopo il girone d’andata non proprio positivo con il Psg che ha l’obbligo di vincere per non essere a un passo dall’eliminazione. Il Lipsia punta come sempre alle sorprese visto che tre settimane fa riuscì a battere i transalpini per 2-1. Alla rifinitura del Psg erano presenti anche il presidente Nasser Al Khelaifi e il dt Leonardo che hanno sondato il terreno di una squadra che vive un momento non facile in campo europeo.

Foto: twitter ufficiale Psg