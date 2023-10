PSG, per Fabian Ruiz potrebbe aprirsi la pista Barcellona in vista di gennaio

Dopo aver battuto il Milan per 3-0 in casa in Champions League mercoledì sera, il Paris Saint-Germain è pieno di fiducia in vista della partita di domenica in Ligue 1 contro lo Stade Brestois. Il dubbio resta solo sulla probabile partenza da titolare o meno di Fabian Ruiz. Infatti dopo l’arrivo di Manuel Ugarte, che continua a stupire, l’ex Napoli ha fatto fatica a ritagliarsi spazio nella rosa di Luis Enrique. Con solo 9 partite, 1 gol e 1 assist, lo spagnolo potrebbe essere desideroso di trasferirsi altrove durante il prossimo mercato. E come riporta la stampa spagnola, è probabile che il Barcellona gli offra una via d’uscita. Mundo Deportivo riporta che il Barça è interessato a rafforzare il proprio centrocampo con l’arrivo di una nuova pedina, e il media catalano è convinto che l’ex partenopeo potrebbe formare un ottimo tandem con Frenkie De Jong e si troverebbe a meraviglia con Pedri. Resta da vedere se il giocatore in questione voglia lasciare la capitale francese, essendo già stato accostato ai campioni spagnoli ai tempi del Napoli. E, soprattutto, se il Barça sarà ancora interessato quest’inverno.

Foto: Instagram PSG