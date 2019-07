Psg, parla Mbappé: “L’obiettivo è vincere la Champions. Ma per farlo…”

Kylian Mbappe, gioiello del Psg, ha parlato a L’Equipe soffermandosi sugli obiettivi del club francese nella nuova stagione: “Non riuscire a vincere la coppa nazionale nella passata stagione è stato come un fallimento, anche se il grande obiettivo rimane la Champions League. Ma per farlo dobbiamo migliorare e dare di tutto. La squadra c’è, ma per un motivo o per l’altro troviamo sempre il modo di complicarci le cose. Proveremo ad imparare dagli errori del passato, sarebbe bello se riuscissimo a vincere qualcosa in Europa”.

Foto: AS