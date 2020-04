Psg, parla Al-Khelaifi: “Rispettiamo le decisioni. Noi vogliamo disputare la fase finale di Champions”

Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha parlato commentando lo stop del campionato francese ai microfoni de L’Equipe: “Rispettiamo le decisioni prese, ma con l’accordo dell’Uefa, intendiamo partecipare alla fase finale della Champions League nei luoghi e nelle date in cui sarà organizzata. Se non è possibile giocare in Francia, lo faremo all’estero, garantendo le migliori condizioni di sicurezza sanitaria per giocatori e staff”.

Foto: Psg Twitter