Psg, Paredes: “Voglio restare in Europa, felice al Psg. Aguero? Sarebbe il benvenuto”

Il centrocampista argentino Paredes del Psg ha parlato della sua situazione e del suo futuro a TycSports: “Voglio restare in Europa ancora per un po’. Sto bene e sono felice, ho un contratto lungo col PSG. Aguero? Ci piace sempre giocare con i migliori e Kun è uno di loro. Spero che decida cosa è meglio per lui e se verrà da noi sarà il benvenuto“.

Foto: Twitter ufficiale Psg