PSG, Pacho non si accontenta dopo la Champions: “Il Mondiale per Club è un obiettivo”

15/06/2025 | 14:00:17

Intervistato da PSG TV il centrale ecuadoregno Willian Pacho, ha parlato in ista dell’esordio al Mondiale per Club. Queste le sue parole: “Stiamo benissimo qui a Los Angeles. Tutto sta andando bene e tutta la squadra si sente bene, c’è sempre energia positiva quando siamo tutti qui insieme. Stiamo sfruttando al meglio questo tempo come squadra e l’allenamento è stato eccellente. Stiamo lavorando duramente per preparare la partita di domenica. Conosciamo molto bene il nostro avversario; è un grande rivale che gioca un ottimo calcio. Sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere e siamo pronti”.

Foto: X PSG