PSG, Pacho e Lucas Hernandez saltano la finale del Mondiale: due giornate di squalifica

08/07/2025 | 09:47:25

Arriva la sanzione più temuta in casa PSG. Willian Pacho, espulso per un intervento pericoloso su Goretzka, e Lucas Hernandez, colpevole di aver rifilato una gomitata a Guerreiro contro il Bayern, sono stati entrambi squalificati per due partite. Una decisione ufficializzata dalla FIFA, che priverà quindi il PSG dei due centrali anche in una eventuale finale.

FOTO: Lucas Hernandez