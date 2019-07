PSG, oggi torna Neymar. Futuro ancora in bilico

Tornerà ad allenarsi oggi con i suoi compagni Neymar. Dopo le insistenti voci di mercato che lo collocano come vicino ad un clamoroso ritorno al Barcellona – un ritorno non smentito nella conferenza stampa di ieri di Bartomeu – l’asso brasiliano ritroverà la squadra parigina per riassaporare l’aria di Ligue 1. Un incontro previsto per oggi con i dirigenti del club chiarirà la sua posizione in modo definitivo. Settimana decisiva per il futuro di Neymar al Paris Saint Germain.

Foto: Twitter Neymar