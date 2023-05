PSG, offerto il rinnovo a Sergio Ramos con stipendio dimezzato

Lontano dal campione che ha vinto tutto nell’ultimo decennio, l’avventura di Sergio Ramos al PSG non ha rispettato le attese. In campo, la squadra parigina cerca la vittoria della Ligue1 per sopperire ad una stagione ricca di delusioni. Intanto la società è alle prese con i tanti contratti in scadenza nel prossimo 30 giugno. Già definita la questione relativa a Lionel Messi, che non dovrebbe continuare la sua esperienza al Parco dei principi, va gestito anche il futuro di Sergio Ramos. Troppi problemi e poche apparizioni in campo per l’ex capitano del Real Madrid. Il PSG, nella persona di Luis Campos, avrebbe comunque la volontà di prolungare il contratto dello spagnolo. L’offerta recapitata al difensore, secondo Marca, propone la metà dell’ingaggio attuale con la seconda metà divisa sulla base di vari bonus. Questi riguarderebbero le presenze, le prestazioni individuali e i successi di squadra.

Foto: Instagram Sergio Ramos