Psg, Neymar non si presenta al raduno. Il club: “Adotteremo le misure appropriate”

Nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione, il Paris Saint-Germain è costretto a far fronte alla delicata questione Neymar. L’asso brasiliano non si è difatti presentato in ritiro, con il club parigino che ha espresso il proprio disappunto attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Ecco, di seguito, il suo contenuto: “Questo lunedì 8 luglio, Neymar da Silva Santos Junior è stato convocato per la ripresa delle attività del Paris Saint-Germain. Il Paris Saint Germain ha constato che il calciatore Neymar Junior non si è fatto trovare nel luogo e nell’orario del raduno del team, e ciò senza che gli fosse stato concesso un permesso da parte della società. Il club prende atto di tale comportamento e comunica che adotterà le misure appropriate”. Il giocatore ha già manifestato in più occasioni la propria volontà di fare ritorno a Barcellona, con i blaugrana che continuano a sognare e credere nel suo clamoroso ritorno.

Foto: As