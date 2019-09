Psg nei guai: Mbappé e Cavani saltano il Real. Possibile chance dal 1′ per Icardi

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain. Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, il club francese ha infatti reso noto che Mbappé e Cavani non prenderanno parte alla sfida di mercoledì sera contro il Real Madrid, valida per la prima giornata di Champions League. “Il loro recupero completo e il reinserimento in gruppo sono previsti per la fine della settimana”, si legge nel comunicato. Al Parco dei Principi potrebbe dunque scoccare l’ora di Mauro Icardi, in ballottaggio con Choupo Moting per una maglia da titolare.

Foto: Twitter ufficiale Psg