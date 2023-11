PSG-Milan, francesi multati dalla UEFA: sanzioni per 98.000 euro

Stando a quanto riportato da Le Parisien, la UEFA ha emesso una multa di 98.000 euro nei confronti del Paris Saint-Germain in seguito agli incidenti verificatisi durante la partita contro il Milan al Parco dei Principi. Le violazioni includevano l’uso di fumogeni sugli spalti, blocco dei passaggi pubblici e violazione del campo di gioco.

Il settore virage di Auteuil, noto per la sua vivace atmosfera, ha acceso fumogeni durante la sfida, un gesto che ha attirato l’attenzione e la condanna della UEFA. La multa complessiva assegnata al club parigino si suddivide in 75.000 euro per l’uso dei fumogeni, 18.000 euro per il blocco dei passaggi pubblici, e 5.000 euro per la violazione del campo.

Foto: Instagram PSG