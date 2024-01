PSG, Moscardo si è operato con successo. Il recupero avverà in Brasile

Gabriel Moscardo, acquisto importante da parte del Paris Saint-Germain, si è sottoposto all’operazione al piede, dopo che è emerso un problema durante le visite mediche di rito. L’edizione odierna de Le Parisien fa sapere che il giovane brasiliano si è recato a Doha nel fine settimana per sottoporsi ad un intervento chirurgico presso una clinica specializzata. Tutto è andato come previsto e il giocatore dovrebbe tornare in Brasile per recuperare. Sarà supportato durante tutto il suo processo di recupero dallo staff medico dei parigini, per garantire che ritorni in buone condizioni. La sua assenza dovrebbe durare due o tre mesi con un rientro previsto ad inizio aprile.

Foto: sito ufficiale PSG