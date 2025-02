PSG-Monaco, i convocati di Enrique: torna a disposizione Donnarumma

Per la terza volta in un mese e mezzo, il PSG affronterà il Monaco. Il club parigino, leader indiscusso della Ligue 1 con 10 punti di vantaggio sull’OM, ​​ospita questa sera la squadra di Adi Hutter, sconfitti la scorsa settimana dall’Inter in Champions per 3-0, ma reduci da una vittoria in campionato, 4-2 contro l’Auxerre. Luis Enrique potrà puntare su un gruppo pressoché al completo. Gianluigi Donnarumma, João Neves e Marquinhos sono rientrati, indisponibili o lasciati a riposo contro il Le Mans FC nella Coppa di Francia. Warren Zaire-Emery è ancora alle prese con una distorsione alla caviglia e non potrà rispondere alla chiamata, proprio come Ibrahim Mbaye. Assente anche Mayulu.

Foto: Instagram PSG