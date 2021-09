Arrivano buone notizie per il Psg: Lionel Messi ha recuperato dal problema al ginocchio, che gli ha fatto saltare le ultime due gare di Ligue 1. L’argentino è sceso in campo nell’allenamento odierno ed è tornato in gruppo in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Hanno lavorato con i compagni anche Verratti, Neymar e Mbappè. Ancora assente Sergio Ramos.

Foto: Twitter PSG