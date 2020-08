Psg, Mbappé vede il Lipsia. Per lui una maglia da titolare

Dopo uno spezzone di gara contro l’Atalanta, Kylian Mbappé è tornato a lavorare col gruppo in vista della semifinale di martedì sera contro il Lipsia, come riportato da RMC Sport. La stella francese, out prima delle Final Eight di Lisbona, è riuscito a recuperare in tempo dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Saint-Etienne. Il Psg adesso spera in meglio, mentre Tuchel dovrà fare ancora a meno di Marco Verratti a centrocampo.

Foto: twitter Psg