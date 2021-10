PSG, Mbappé salta la sfida con il Lille. Si proverà a recuperarlo per la Champions

Kylian Mbappé non sarà presente domani sera per la sfida contro il Lille, valida per il 12° turno di Ligue 1. Il club fa sapere attraverso il proprio sito ufficiale che l’attaccante sta continuando il suo trattamento per la sua infezione otorinolaringoiatrica e riprenderà gli allenamenti all’inizio della prossima settimana.

Il PSG proverà a recuperarlo per la sfida contro il Lipsia, in Champions League, della prossima settimana.