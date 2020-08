Psg, Marquinhos: “Conoscevamo i punti di forza dell’Atalanta”

Sul sito ufficiale del Psg Marquinhos è tornato sulla vittoria in extremis ottenuta contro l’Atalanta, che è valsa ai francesi il passaggio in semifinale di Champions League: “Lo svantaggio? Sì, è stato duro, ma conosciamo questi momenti che possono accadere nel calcio. Siamo riusciti a ribaltare il punteggio a nostro favore, conoscevamo i punti di forza dei bergamaschi. Siamo stati in grado di creare occasioni. Abbiamo giocato bene, mancava soltanto il gol”.

Foto: sito ufficiale Psg