PSG-Manchester City, sfida tra giganti. I francesi vogliono sfatare il tabù con un Messi in più

Paris Saint-Germain e Manchester City, si sfideranno domani alle 21.00 al Parco dei Principi, per una gara che ha il sapore quasi di finale anticipata, anche se si tratta solo di fase a gironi di Champions, con i francesi, dopo il pareggio con il Bruges, che sono chiamati al riscatto. Impresa chiaramente non facile contro i vice campioni d’Europa. Si sfidano chiaramente due tra le squadre più prestigiose, che non hanno mai vinto la UEFA Champions League, due tra le favorite per la vittoria finale.

Il PSG ha iniziato in modo impeccabile la sua stagione, con otto vittorie consecutive in Ligue 1, ma ha vinto due delle ultime tre in rimonta. L’ultima squadra a battere Mbappé e compagni al Parco dei Principi è stato proprio il Manchester City, la scorsa stagione, in semifinale di Champions, quando Guardiola si impose in entrambe le gare. Vittoria per 2-1 in terra francese e poi 2-0 il ritorno, ipotecando la finale, poi persa con il Chelsea.

Anche il City arriva con una buona striscia in Premier, sabato ha vinto allo Stamford Bridge in casa del Chelsea, nel remake della finale di Champions, dimostrando che anche fuori casa i citiziens sono pericolosissimi. Guardiola ha guidato la sua squadra in una striscia di sette partite senza sconfitte (6 vittorie, 1 pareggio nella massima divisione inglese).

Nei precedenti recenti, il PSG non ha mai battuto il Manchester City. Abbiamo detto delle semifinali della scorsa stagione, ma anche nel 2016, all’epoca quarti di finale, il PSG si fermò contro il Manchester City allenato allora da Pellegrini. Il doppio confronto finì 2-2 in Francia e poi successo inglese al ritorno per 1-0.

Ovviamente domani ci attende una gara spettacolare e ricca di contenuti tecnici. Un derby tra cugini sceicchi, desiderosi di salire sul tetto d’Europa. Pochettino deve cercare di far fronte a qualche frizione interna, ultimo il caso Mbappé-Neymar, con le dure parole del francese (ha dato del clochard) al brasiliano. Pochettino però ritrova Leo Messi, che affronta il suo mentore, Pep Guardiola, per la prima volta entrambi lontani dal Camp Nou.

In casa City, l’uomo più in forma è Gabriel Jesus, che ha segnato gol nel secondo tempo contro Leipzig e Chelsea.

Una gara attesissima, che dirà già tanto sulle ambizioni dei due club.

