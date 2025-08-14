Il PSG conquistatore: il binomio vincente per continuare ad imporsi

14/08/2025 | 11:25:53

È finita si dice alla fine. Il match di Supercoppa europea tra PSG e Tottenham ne è la prova. All’84’ sembrava che gli uomini di Luis Enrique fossero in grado di scardinare la retroguardia ben assestata e rocciosa degli Spurs, tra l’altro protagonista delle prime due marcature dell’incontro (van de Ven e Romero). I cambi hanno dato ragione al tecnico spagnolo, ristabilendo in meno di 10 minuti la parità con l’1-2 terribile firmato Lee-Ramos. Protagonista in un modo, ma soprattutto in un altro (in positivo) Chevalier che, dopo la sbavatura in occasione del 2-0 del Cuti Romero, fa rimpiangere un po’ meno Donnarumma riscattandosi sul sopracitato van de Ven, non perfetto dagli 11 metri. La lotteria dei rigori ha premiato ancora una volta i francesi che continuano a fare incetta di trofei. “Ci siamo allenati solo per 5-6 giorni. Non so se il risultato sia giusto, ma il calcio è questo. L’elemento chiave per la rimonta? La fiducia”: le dichiarazioni del tecnico dei parigini al termine della supersfida. Dovrà continuare su questa strada, mantenendo alta la fiducia – indubbiamente – il PSG se vorrà quantomeno avvicinare la straordinaria annata 2024-25. Perché vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Questo Luis Enrique lo sa bene, ed è proprio sul binomio fiducia-motivazione che l’ex Roma e Barcellona dovrà lavorare per provare ad imporsi ancora sulle vette del calcio europeo.

Foto: Instagram PSG