Luis Enrique: “Pronti a scrivere ancora la storia. Vi svelo qual è l’aspetto più difficile”

16/08/2025 | 16:45:01

Nella giornata di domani il PSG inaugurerà la sua stagione in Ligue 1 contro il Nantes. Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida dello “Stadio della Beaujoire”. Le dichiarazioni salienti: “Ho voglia di continuare a scrivere la storia. Questo è stato l’obiettivo fin dall’inizio. È un momento speciale, perché è difficile vincere la Champions League due volte di fila, siamo molto ambiziosi, questo è il nostro obiettivo. È normale avere questa mentalità, è un obiettivo che mi diverte. Dipenderà da noi e dal nostro livello”. Sugli obiettivi: “La cosa più difficile è continuare a essere imprevedibili. Dobbiamo continuare a cambiare le cose, a cercare novità. È nel nostro DNA cercare di innovare. Se si vuole cambiare qualcosa, saranno i giocatori o le situazioni tattiche. Vogliamo continuare. Molti capiscono solo quando vinciamo. Ma poi, bisogna cercare di migliorare, uscire dalla nostra zona di comfort”.

Foto: Instagram PSG

