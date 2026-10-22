PSG-Lione, allarme sicurezza: la polizia chiede il rinvio della partita

22/10/2026 | 10:46:26

Possibile cambio di programma in Ligue 1 per la sfida tra Paris Saint-Germain- Lione, inizialmente prevista per domenica alle 20:45. La prefettura di polizia di Parigi ha chiesto alla Lega francese di rinviare l’incontro per motivi di sicurezza, con il rischio di nuovi disordini nella capitale.Secondo quanto riportato da L’Équipe, la partita potrebbe essere spostata a lunedì. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata una decisione ufficiale sul nuovo calendario.Alla base della richiesta ci sono le preoccupazioni per le manifestazioni attese nei prossimi giorni e per la gestione dell’ordine pubblico. Le forze di polizia sono già chiamate a garantire la sicurezza di diversi appuntamenti, tra cui la partita di football americano NFL tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints, in programma domenica allo Stade de France.La situazione ha già provocato modifiche al calendario calcistico francese: Tolosa-Troyes è stata spostata da sabato a domenica, mentre Montpellier-Red Star, valida per la seconda divisione, è stata rinviata a lunedì.Un eventuale spostamento di PSG-Lione avrebbe inoltre una conseguenza particolare: la gara potrebbe sovrapporsi alla cerimonia del Pallone d’Oro, prevista proprio lunedì, alla quale sono attesi diversi giocatori del club parigino candidati ai principali premi individuali.

Foto: x Psg