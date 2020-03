PSG, lettera di Al-Khelaifi ai dipendenti: “La mia priorità è la vostra salute”

Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, ha scritto una lunga lettera a tutti i dipendenti del club francese in segno di vicinanza durante l’emergenza Coronavirus. Questo il testo riportato da L’Equipe:

“Cari collaboratori, care collaboratrici

Tutti affrontiamo una minaccia di gravità senza precedenti. Questa minaccia ci costringe ad adottare comportamenti e riflessioni che ci consentiranno di arginare e quindi sradicare il pericolo globale del Coronavirus.

Poiché il Paris Saint-Germain è un club responsabile, la direzione ha emesso, dalla scorsa settimana, una serie di misure chiare e forti intese a proteggere tutti i suoi dipendenti. La priorità in questi tempi difficili è assolutamente ovvia: la salute, la vostra salute e quella dei vostri cari.

Mentre la Francia, dopo altri Paesi, sta gradualmente entrando in una configurazione di contenimento, necessaria per combattere il virus e le sue conseguenze sulla salute, vi auguro il massimo coraggio per affrontare questo periodo molto particolare.

In un momento in cui molte delle nostre solite preoccupazioni sono relegate in secondo piano, vorrei riaffermare i nostri valori per tutta la vita: spirito di squadra, disciplina, determinazione.

Tutti i giocatori di calcio oggi sono mobilitati per affrontare questa situazione senza precedenti e potete contare sul mio impegno nei vari organi nazionali ed europei affinché vengano prese tutte le misure necessarie per salvaguardare l’intero sistema.

Nel frattempo, so di poter contare sull’impegno di ciascuno di voi per continuare la propria attività professionale nel quadro stabilito dal proprio manager, per garantire la continuità del Club in questi nuovi tempi.

Con tutto il cuore, spero che usciremo da questa situazione il prima possibile. E che possiamo riprendere, in condizioni ottimali, il nostro percorso. Quello di creare e condividere emozioni positive con la comunità dei nostri sostenitori e partner in tutto il mondo.

Con tutta la mia amicizia, la mia solidarietà e il mio incoraggiamento.

Abbiate cura di voi,

Nasser Al-Khelaifi”.

Foto: Twitter ufficiale Psg