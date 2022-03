Leonardo: “Faremo di tutto per il rinnovo di Mbappé, ci sono delle possibilità. Ibra? Voleva tornare”

Intervistato da L’Equipe, il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo ha parlato del possibile rinnovo di Kylian Mbappé: “Non posso dirlo con precisione ma ci sono delle possibilità. Finché non firmerà con un altro club noi faremo di tutto, l’ultima cosa che metteremo sul contratto di Mbappé sarà l’importo dello stipendio, è secondario. Per mettere la cifra ci vorranno due minuti, vogliamo mettere Kylian nelle migliori condizioni per diventare il miglior giocatore possibile”.

Leonardo ha commentato anche le parole di Zlatan Ibrahimovic, che qualche giorno fa aveva definito indisciplinato il club della capitale francese: “Non voglio rispondere, dove sarebbe l’indisciplina? Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire da noi e Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un’intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che hanno fatto per lui, il club è esistito prima ed esisterà dopo il suo arrivo”.

Sulla possibilità di cambiare allenatore: “Non ci abbiamo mai pensato, non abbiamo mai contattato Zidane o nessun altro. Posso dire che Mauricio Pochettino non ha mai chiesto di partire e non ho problemi con lui“.

Foto: Sito ufficiale PSG