Psg, le prime parole di Wijnaldum: “Entusiasta di portare qui la mia voglia e la mia determinazione”

Geroginio Wijnaldum, nuovo giocatore del Psg, ha parlato così ai canali ufficiali del club della nuova sfida che lo aspetta: “Sono in una delle migliori squadre in Europa e sono entusiasta di poter portare la mia voglia e la mia determinazione in questo ambizioso progetto. Il Paris Saint-Germain ha dimostrato negli ultimi anni di essere competitivo e sono sicuro che insieme, per i nostri tifosi, possiamo puntare ancora più in alto”.