PSG, le prime parole di Godts: “Sono nel club migliore al mondo. Si gioca di squadra e voglio vincere tanti trofei”

16/08/2026 | 12:48:59

Il nuovo fantasista del PSG, Mika Godts, ufficializzato nella tarda serata di ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Il belga, autore di una super stagione in maglia Ajax, si è detto al settimo cielo di aver sposato il progetto dei parigini: “Sono molto felice di essere qui. Voglio ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos e Luis Enrique. Mi hanno dimostrato che volevano che fossi qui, al Paris Saint-Germain. Sono felicissimo di poter lavorare con loro. Quando il PSG mi ha chiamato, ero felicissimo! È il miglior club del mondo. È una vera felicità!”

Sulla forza del PSG: “Sono un giocatore capace di segnare gol e fornire assist. E sono molto felice di poterlo fare qui, in questo club incredibile che è il Paris Saint-Germain. Per me è un’opportunità per giocare il mio calcio ai massimi livelli. Ho visto tutte le partite. È una squadra fortissima, i giocatori giocano davvero come una squadra, e ho grande voglia di farne parte e di giocare al fianco di questi grandi calciatori”.

Sulle caratteristiche individuali: “Sono un giocatore a cui piace puntare e saltare l’uomo. Il dribbling è una delle mie qualità principali. Sono un giocatore offensivo, a cui piace segnare gol e fornire assist. Ma la cosa più importante per me è aiutare la squadra, mantenere una buona mentalità e far divertire i tifosi”.

Foto: Sito PSG