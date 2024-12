PSG, l’aggiornamento sulla salute di Donnarumma

Dopo le parole di Luis Enrique in conferenza stampa sul portiere italiano il PSG ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui annuncia che Donnarumma fino al termine della settimana lavorerà in palestra. Di seguito la nota del club:

“L’aggiornamento medico di questo sabato 21 dicembre riguarda Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma si sta riprendendo dal trauma facciale. Lavorerà in palestra fino alla fine della settimana.”

Foto: Instagram Donnarumma