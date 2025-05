PSG, Kvara out nel riscaldamento contro il Reims

24/05/2025 | 21:46:39

Kvicha Kvaratskhelia non scenderà in campo.- almeno dell’inizio – contro il Reims. Dopo essere stato annunciato nella formazioni titolare del Psg per la finale di Coupe de France contro il Reims, ha dovuto dare forfait. L’esterno, sostituito da Douè, si è accomodato in panchina a causa di un mal di testa che non gli ha permesso di giocare titolare.

Foto: Instagram Kvara