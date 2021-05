Psg, Keylor Navas eletto miglior portiere della Ligue 1

In Francia sono stati assegnati i trofei dall’UNFP (l’unione dei calciatori professionisti della Francia) per la stagione 2020/2021. Riguardo il ruolo del miglior portiere la scelta è ricaduta su Keylor Navas. L’estremo difensore del Psg ha ringraziato tutti. “Sono molto felice, ringrazio Dio. Ringrazio tutti coloro che hanno votato per me. Cerco di essere ancora migliore ogni stagione. Nel complesso, ho avuto un anno molto buono, che mi è piaciuto. Ho cercato di dare il meglio di me stesso. Questo è ciò che mi rende molto sereno ”.

FOTO: Twitter PSG