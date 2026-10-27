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PSG: intervento perfettamente riuscito per Kvaratskhelia. Il comunicato

27/10/2026 | 17:00:44

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Khvicha Kvaratskhelia, infortunatosi al legamento crociato nel corso della sfida di Champions contro il Barcellona, si è sottoposto a intervento chirurgico a Doha. Ecco il comunicato del PSG: “Khvicha Kvaratskhelia ha subito un intervento chirurgico di successo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso l’ospedale ASPETAR di Doha, Qatar. Ora inizierà la sua riabilitazione”.

Foto: Instagram Kvara