PSG-Inter Miami: il punto su infortunati e diffidati a poche ore dalla sfida

29/06/2025 | 16:10:55

Oggi, domenica 29 giugno 2025 alle ore 18:00 (italiane), al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta va in scena la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Inter Miami. Il PSG arriva al match con qualche dubbio di formazione. Ousmane Dembélé è rientrato ad allenarsi dopo un infortunio al quadricipite sinistro, ma non è ancora al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Attenzione anche ai cartellini: Marquinhos, João Neves e Fabián Ruiz sono diffidati e rischiano la squalifica in caso di ammonizione. L’Inter Miami deve fare i conti con alcune assenze importanti. Out per infortunio l’esterno Ian Fray. Fuori anche Gonzalo Luján, David Ruíz e Yannick Bright. Inoltre, sono diffidati alcuni giocatori chiave come Aviles, Messi, Busquets ,Redondo e Solari, che dovranno stare attenti per evitare la squalifica. La probabile formazione sarà un 4-4-2 con Messi e Suárez in attacco, pronti a guidare la squadra. Lionel Messi, alla sua prima sfida da avversario contro il PSG, e Luis Suárez, in grande forma nonostante qualche acciacco, saranno i riferimenti offensivi degli americani. Dall’altra parte, occhi puntati su Khvicha Kvaratskhelia, in forma smagliante.

Foto: Instagram PSG