PSG-Inter, le probabili formazioni della finale di Champions League

30/05/2025 | 21:50:34

Vigilia della finale di Champions League. Domani sera si gioca l’ultimo atto della stagione europea, che assegnerà il titolo più ambito. Finale inedita all’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra Paris Saint-Germain e Inter.

In casa francese, solo un dubbio per Luis Enrique. In attacco sulla destra è ballottaggio aperto tra le due stelline francesi, Douè e Barcola, che partono praticamente alla pari. Schieriamo titolare il primo, ma la decisione è 50 a 50. Per il resto squadra tipo, Donnarumma in porta, difesa a 4 con Hakimi e Nunio Mendes sulle fasce, i centrali Paco e Marquinhos. In mezzo al campo, Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, davanti come detto Doué, Dembelé e l’ex Napoli Kvaratskhelia.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi. Pienamente recuperati e in campo dal 1′ Pavard e Lautaro Martinez: a oggi il francese è in netto vantaggio su Bisseck e dovrebbe partire titolare In attacco non sarà a disposizione Correa, non inserito da inizio stagione nella lista Uefa. Per il resto consueto 11 tipo per i nerazzurri con 7 giocatori che erano titolari anche nella finale persa 2 anni fa Istanbul contro il Manchester City.

Queste le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembelè, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone. Inzaghi

Foto: Instagram Champions League