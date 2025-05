PSG-Inter, le curiosità: sei precedenti (non ufficiali) e una sola vittoria dell’Inter

31/05/2025 | 09:57:43

Psg e Inter si sfidano in finale di Champions League con in palio il trofeo più ambito d’Europa. Gli unici 6 precedenti tra i due club sono in amichevoli o tornei estivi con 3 vittorie del PSG, 1 pareggio e 2 vittorie dell’Inter, di cui una ai rigori. Nel dettaglio:

– 21 giugno 1987 (Mundialito a Milano in Italia): Inter-PSG 0-0;

– 30 dicembre 2014 (amichevole a Marrakech in Marocco): PSG-Inter 1-0 con goal di Cabaye; – 30 dicembre 2015 (amichevole a Doha in Qatar): PSG-Inter 1-0 con goal di Augustin;

– 24 luglio 2016 (International Champions Cup a Eugene in USA): PSG-Inter 3-1 con goal di Aurier, Jovetic su rigore, Kurzawa e Aurier;

– 27 luglio 2019 (International Super Cup a Macao in Cina): PSG-Inter 1-1 con goal di Kherer e Longo, 6-7 dopo calci di rigore;

– 1 agosto 2023 (amichevole a Tokyo in Giappone): PSG-Inter 1-2 con goal di Vitinha, Esposito e Sensi.

Foto: Instagram PSG