PSG, infortunio per Neymar: l’attaccante costretto al cambio con il Brasile

Dopo un’estate turbolenta, Neymar è rimasto al PSG e ha subito provato sul campo il proprio valore segnando 4 reti in cinque partite di Ligue 1. Proprio quando si stava cercando di ricucire il rapporto tra il giocatore e il binomio club-tifoseria, però, arriva una brutta tegola. Nei primi minuti della sfida alla Nigeria della Nazionale brasiliana, infatti, l’attaccante ha avuto un problema muscolare che lo ha costretto al cambio già al 12′. È uscito toccandosi la coscia sinistra, ma per saperne di più sull’entità bisognerà attendere gli esami del caso. Intanto, con Mbappé e Cavani in infermeria da qualche tempo, l’emergenza offensiva per i parigini potrebbe aumentare ulteriormente.

Neymar leaves Brazil's friendly against Nigeria with an injury after just 12 minutes 👀 pic.twitter.com/E9kk9UqBHl — B/R Football (@brfootball) October 13, 2019

Foto: twitter PSG