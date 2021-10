PSG, infortunio muscolare per Messi. Da valutare per la Champions

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain che ha visto la stella Lionel Messi, in dubbio fino all’ultimo minuto, uscire al 45′ per infortunio.

L’argentino ha disputato solo il primo tempo della sfida senza lasciare traccia. Per lui, si tratta dell’ennesimo fastidio muscolare.

Da valutare ora per la sfida di Champions con il Lipsia in Germania.

Foto: twitter PSG