Psg inarrestabile in Ligue 1: poker al Dijon, ancora in gol Mbappé

Non si ferma la corsa del Psg in Ligue 1. La squadra di Tuchel passa 4-0 sul campo del Dijon nel recupero della 18esima giornata del massimo campionato francese. Decisive le reti di Marquinhos (7′), Mbappé (40′), Di Maria (50′) e Choupo-Moting (92′). Il Psg consolida così il primato in classifica, con 17 punti in più del Lille e con una gara in meno. Ancora in gol, come detto, Kylian Mbappé: per il talento classe ’98 si tratta della quinta gara consecutiva a segno in Ligue 1, in totale fanno 25 centri in campionato.

Foto: Twitter ufficiale Psg